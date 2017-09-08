Dolardaki değer kaybı petrol piyasalarında etkili oldu

MOSKOVA (AA) - Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin, dolardaki değer kaybının petrol piyasaları üzerinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticiler arasındaki üretimi kısma anlaşmasından daha fazla etkili olduğunu belirtti.

Rusya'nın Bolşoy Kamen şehrinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Seçin, OPEC ve OPEC dışı üreticiler arasındaki üretimi kısma anlaşmasında bazı önemli noktaların göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Seçin, ABD'nin kaya (shale) petrolü üreticilerini koruduğunu vurgulayarak, "Dolardaki değer kaybı, petrol piyasalarında OPEC anlaşmasından daha etkili oldu. Öncelikle büyük petrol üreticilerinin bütçeleri, yatırım programları ve veri oranları değerlendirilmeli. Ayrıca, Nijerya ve Libya’nın üretim kısma anlaşmasından muaf olduğu da unutulmamalı. Petrol fiyatlarını etkileyen kaya petrolü üretimi ve bazı finansal enstrümanların da etkisi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek yıl martta sona erecek OPEC ve OPEC dışı üreticiler arasındaki üretimi kısma anlaşmasının uzatılmasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etmişti.