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Dolar/TL 4,57'nin altına geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,5657'ye kadar geriledi. Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren dolar/TL, 4,5657'ye kadar geriledi...

Dolar/TL 4,57'nin altına geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,5657'ye kadar geriledi.

Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan düşüş eğilimini bugün açılışta da devam ettiren dolar/TL, 4,5657'ye kadar geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 5,3210'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 5,9940'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 0,76 değer kaybederek günü 4,5854'ten tamamlamıştı.

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan Türk lirasındaki pozitif ayrışmasının devam ettiğini belirterek, hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybettiği dönemde Türk lirasının yüzde 2,3 değer kazandığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi enflasyonu, İngiltere'de büyüme ve ABD'de kişisel gelirler verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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