Dolar/TL 4,60'ın altına geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayarak 4,5868'e kadar geriledi.

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimlerinin ardından Asya piyasalarında güne düşüşle başlayan dolar/TL, 4,5868'e kadar geriledi ve saat 00.45 itibarıyla 4,59-4,60 arasında dengelendi.

Geçen haftayı ABD piyasalarının kapanışında 4,6810 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, böylece yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 azalışla 5,3710'dan, sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,1070'ten işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından yatırımcıların Asya piyasalarında Türk lirası varlıklara ilgisinin yüksek olduğu görülüyor.

Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, yurt içi piyasalar açıldığında döviz kurlarındaki düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,46 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, bu hafta seçimlerin ardından piyasalarda volatilitenin azalmasının beklenebileceğini dile getirdi.



