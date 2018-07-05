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Dolar/TL, 4,60'ın altını gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970'e kadar geriledi. Güne yükselişle başlayan ve 4,6871'i gören dolar/TL, özellikle günün ikinci yarısında hızlanan düşüşüyle 4,5970'e kadar geriledi....

Dolar/TL, 4,60'ın altını gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, günün ikinci yarısında hızlanan düşüşü ile 4,5970'e kadar geriledi.

Güne yükselişle başlayan ve 4,6871'i gören dolar/TL, özellikle günün ikinci yarısında hızlanan düşüşüyle 4,5970'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 16.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,6090 seviyesinde dengelenirken, avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,4040'tan, sterlin/TL de yüzde 1 gerileyerek 6,1205'ten işlem görüyor.

Analistler, Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 4,55 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 4,70'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ile ABD'de haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.

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