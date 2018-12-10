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Dolar/TL, 5,29 seviyesinde işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 5,2890 seviyesinde bulunuyor

Dolar/TL, 5,29 seviyesinde işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,2890 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması sonrası düşüşe geçen dolar/TL, 5,2646'yı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 5,3000'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,2890 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 artışla 6,0505'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,7410'dan alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,36 artışla 1,1430, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,45 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, cuma günü ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri sonrası doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini belirterek, bu hafta ABD'de çarşamba günkü enflasyon ve cuma günü yayımlanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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