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Dolar/TL, 5,32 seviyesinde işlem görüyor

- Güne yatay başlayan dolar/TL, 5,3240 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, 5,32 seviyesinde işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,3240 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Hindistan Merkez Bankası Başkanı Urjit Patel'in istifa etmesi sonrası gelişmekte olan ülke kurları üzerinde oluşan baskıya paralel Türk lirasının da dolar karşısında gerilediği görüldü. Dolar/TL dün, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 5,3266 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 5,3240 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,0580'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,6970'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yurt içinde açıklanan cari işlemler fazlasının beklentileri aşmasının ardından TL’nin güçlenebileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, 5,35'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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