Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Konya Ticaret Borsası dünya ekonomi mersin
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı

Dolar/TL, 5,3420 seviyesinde işlem görüyor

- Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3420 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, 5,3420 seviyesinde işlem görüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3420 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olmasının etkisiyle dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 5,3217'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 5,3420'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 yükselişle 6,0690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,24 değer kazancıyla 6,8780'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1350, dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 96,40 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin (ZEW) açıklayacağı Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydeden analistler, 5,3550 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1