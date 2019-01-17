Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Dolar/TL, 5,3650 seviyesinde işlem görüyor

- Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,3650 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, 5,3650 seviyesinde işlem görüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3650 seviyesinden alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda dün politika faizini değiştirmemesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 azalışla 5,3308'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 5,3650'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 6,1290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,9140'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1390, dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 96,12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetini düşürmeye dönük olarak İşçi Partisi’nin verdiği güvensizlik önergesinin dün 306'ya karşı 325 oyla reddedilmesi sonrası Brexit anlaşması için İngiltere ile AB görüşmelerinin tekrar başlayabileceğini belirterek, konuyla ilgili AB tarafından gelecek açıklamaların gündemin odağında yer alacağını ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,31 seviyesinin destek, 5,50'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1