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Dolar/TL, 5,38 seviyesinde işlem görüyor

- Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla 5,3800 seviyesinden alıcı buluyor - Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde, doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında sınırlı bir şekilde değer kazandığını belirtti

Dolar/TL, 5,38 seviyesinde işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3800 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ın üzerini test eden dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışının hemen üzerinde 5,3734 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 5,3800 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 yükselişle 6,1050'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 primle 6,7940'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1340, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen üzerinde 97,12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde, doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında sınırlı bir şekilde değer kazandığını belirtti.

Küresel büyümeye yönelik endişeler ve Fed üyelerinin son dönemdeki "güvercin" açıklamalarına karşın faiz artışının yılın son toplantısında devam edeceği beklentilerinin ağır bastığını ifade eden analistler, yarın Fed kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydederek, olası düşüşlerde 5,30'un destek konumuna geldiğini söyledi.

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