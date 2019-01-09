Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda işçi dünya saat Bursa
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Dolar/TL, 5,4750 seviyesinde işlem görüyor

- Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla 5,4750 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, 5,4750 seviyesinde işlem görüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 5,4750 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,50'nin üzerini test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 5,4885'ten tamamladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,25 azalışla 5,4750 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 6,2730'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,10 değer kaybıyla 6,9710'dan satılıyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesi sonrası FOMC tutanaklarının öneminin arttığını vurgulayan analistler, tutanaklarda, Powell'ın açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybedebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, 5,34 seviyesinin de destek olarak öne çıktığını kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1