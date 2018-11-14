Dolar/TL 5,4780 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5,4780 seviyesinde dengelendi.

Dün dolar endeksinin 97,661 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, bir süredir yatay seyir izleyen dolar/TL günü yüzde 0,6 artışla 5,4790 seviyelerinden tamamladı.

Bugün ise yatay seyrini sürdüren ve 5,47-5,49 dar bandında hareket eden dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla 5,4780 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,1930'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 7,1290'dan işlem görüyor.

Analistler, İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, bugün yurt dışındaki yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Yurt içinde ise zayıf veri gündeminin bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,50'nin kritik seviye olduğunu, bu seviyenin aşılması halinde 5,60, altına inilmesi durumunda ise 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.



