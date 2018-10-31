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Dolar/TL 5,50'nin altında işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla 5,4910 seviyesinde bulunuyor - Dolar endeksi 97,06 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Dolar/TL 5,50'nin altında işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, dünkü hızlı düşüşün ardından yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başladı ve 5,4910 seviyesinde dengelendi.
Dün düşüş eğilimini koruyan dolar/TL, 5,4621 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 5,4719'dan tamamladı.
Küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle yeni güne artışla başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 5,4910 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,32 artışla 6,2350'den, sterlin/TL de yüzde 0,37 primle 6,9870'ten işlem görüyor.
Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2021'de de başbakanlık için aday olmayacağını açıklaması, avro ve sterlinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor. Avro/dolar paritesi, 1,1336'ya kadar gerilerken, buna bağlı olarak dolar endeksi yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesi olan 97,06'ya çıktı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunun yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışındaki yoğun veri akışının da takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde ise 5,67'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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