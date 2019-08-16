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Dolar/TL, 5,56 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5590 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,68 düşüşle 5,5622 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle...

Dolar/TL, 5,56 seviyesinden işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5590 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,68 düşüşle 5,5622 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlayarak, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,55'in altını test etmesinin ardından saat 10.15 itibariyle 5,5590 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,1720'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 6,7380 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

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