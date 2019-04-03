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Dolar/TL 5,5930 seviyesinde işlem görüyor

- Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,5930 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL 5,5930 seviyesinde işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,5930 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 değer kazancıyla 5,6047'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 5,5930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,2810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,3580'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi dün Brexit endişeleri ile gerileyerek, 1,1208 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük kapanışını gerçekleştirmesi sonrası bugün 1,1220 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri ve ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini kaydetti.

Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,67'nin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını beklerken, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşmesi öngörülüyor.

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