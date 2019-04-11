Dolar/TL, 5,6950 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 5,6950 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,7227'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,6818'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde, 5,6950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,4350'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 7,4550'den alıcı buluyor.

Brexit tarihinin ertelenmesi sonrası bugün avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1286, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3096 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında, 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmediğini anımsatarak, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesi ile dolar endeksindeki yükselişin sınırlandığını ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,71'in direnç, 5,65'in destek konumunda olduğunu kaydetti.