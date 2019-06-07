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Dolar/TL, 5,86 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8660 seviyesinde işlem görüyor. Dün, pozitif bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 primle 5,7802'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle...

Dolar/TL, 5,86 seviyesinde işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8660 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, pozitif bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 primle 5,7802'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,48 artışla 5,8660'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 1,27 artışla 6,6090'dan, sterlin/TL de yüzde 1,47 primle 7,4490 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1240 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,10 azalışla 97,21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8050'nin destek, 5,8870 ve 5,9050 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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