Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa dünya mersin
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  
Lojistikde  “Ölüm Fermanı”  

Dolar/TL, 5,97 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 5,9705 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 5,95-5,98 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 5,9645'ten...

Dolar/TL, 5,97 seviyesinde işlem görüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 5,9705 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,95-5,98 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 5,9645'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,9705 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,6690'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında, 7,7780'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1160, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,3018 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,90 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürdüğüne dikkati çekerek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin bekleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,99 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5