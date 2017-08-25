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Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi

Dolar/TL 3,4581 ile 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL 8 ayın en düşüğüne geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL 3,4581 ile 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada para politikasına değinmemesine rağmen doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolara paralel düşüşe geçen dolar/TL de özellikle Yellen'ın konuşmasının ardından hızlanan düşüşü ile 3,4581'e kadar geriledi. 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana ilk kez 3,46'nın altını gören dolar/TL, saat 17.40 itibarıyla 3,4590 seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4,1050, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 4,4580 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasada dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 92,8'e gerilerken, avro/dolar paritesindeki yükseliş yüzde 0,5'e ulaştı. Parite, şu dakikalarda 1,1850'den işlem görüyor.


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