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Dolar/TL 9 ayın en düşüğüne geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5,1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk defa 3,40'ın altına geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine...

Dolar/TL 9 ayın en düşüğüne geriledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5,1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk defa 3,40'ın altına geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin büyüme verisini yüzde 5,1 olarak açıkladı. Veri öncesinde 3,40'ın üzerinde işlem gören dolar/TL, verinin beklentilere yakın gelmesinin ardından düşüşe geçerek 8 Aralık 2016'dan bu yana ilk defa 3,3953'ü gördü.

Dolar/TL saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 3,3989'dan işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,43 düşüşle 4,0879'dan, sterlin/TL de yüzde 0,40 gerileyerek 4,4847 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, büyüme rakamı kadar büyümenin kompozisyonunun TL'deki güçlenmeyi desteklediğini belirterek, bugün öğleden sonra açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı beklenti anketinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,3860 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 3,4050'nin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

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