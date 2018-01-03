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Dolar/TL'de “sermaye akışı“ kritik rol alacak

- Sermaye akışını etkileyen yükselen faizler, enflasyonist baskılar ve küresel belirsizlikler bu yıl dolar/TL'ye yön veren temel faktörler olacak - Ekonomistler, dolar/TL'de kısa vadede 3,70-3,75 bandının izleneceğini, 3,70 desteğinin kırılması durumunda 3,65'in gündeme gelebileceğini belirtti - QNB Finansinvest Başekonomisti Kanlı: - "TL'de başlayan değer kazanma hareketinin bir süre daha devam etmesini beklerim. Bu çerçevede 3,65-3,70 bandının TL için makul bir seviye olduğu söylenebilir" - Ziraat Bankası Ekonomisti Yılmaz: - "Bu yıl ülkeye para girişinin devam etmesi durumunda nominal kur destek görebilir ve bu senaryonun gerçekleşmesi halinde nominal kurda istikrarlı seyir beklenebilir"

Dolar/TL'de “sermaye akışı“ kritik rol alacak
































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Anahtar Kelimeler:
PiyasalarDövizDolar/tlBurak KanlıBora Tamer Yılmaz
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