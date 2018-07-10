Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 4,6750 seviyesinde dengelendi.

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişe geçen ve 4,7486'ya kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,52 artışla 4,7354'ten tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,6750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,4 düşüşle 5,4890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 6,1870'ten işlem görüyor.

Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinin açıklanmasıyla, piyasalarda beklentinin gerçekleşmesi ve bakanların açıklanmasına karşın ofis ve kurullara ilişkin atamaların henüz tamamlanmaması nedeniyle Türk lirasının değer kaybettiğini, ancak bunun kısa süreli olmasının beklendiğini ifade etti.

Uluslararası piyasada işlem hacminin sınırlı olduğu zaman diliminde dolar/TL'nin 4,74 üzerine çıktığına dikkati çeken analistler, bugün bankalararası piyasanın açılışı birlikte kur seviyelerinde de dengelenmenin görüldüğünü söyledi.

Analistler, ticaret savaşı ile ilişki gelişmeler ve makroekonomik verilerin kurların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan 4,75 seviyesinin güçlü direnç olduğunu, 4,64'ün aşağı yönlü kırılması durumunda ise 4,58 desteğinin takip edileceğini dile getirdi.