Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Asya piyasalarının sığ bölümünde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,9776'yı görmesinin ardından düşüşe geçerek 4,8150 seviyesinde dengelendi.

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişini hızlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 artışla 4,8738'den tamamladı.

Yeni günün ilk saatlerinde, Asya piyasalarının sığ bölümünde 4,9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile birlikte düşüşe geçerek saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 4,8150 seviyesinde dengelendi. Avro/TL de tarihi zirvesini 5,8179'a taşımasının ardından gerileyerek, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5,6370'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan ticaret savaşı endişelerinin, Çin yuanındaki sert kayıpların devam etmesine neden olduğunu, bunun da Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Dün dolar endeksinin de değer kazandığına dikkati çeken analistler, Türk lirasının ise son açıklanan enflasyon ve cari açık verilerinin ardından negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, düşüş eğilimine giren petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları pozitif etkilemesinin beklenebileceğini dile getirdi.