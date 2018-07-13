Dolar/TL güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,8380 seviyesinde dengelendi.

Dün, günün ilk saatlerinde Asya piyasalarının sığ bölümünde 4,9776 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, yurt içi piyasaların açılması ile düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4,8534'ten tamamladı.

Dolar/TL, düşüş eğilimini yeni güne de taşıyarak saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,8380 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 gerileyerek 5,6440'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 6,3720'den işlem görüyor.

Analistler, iki gün süren NATO zirvesinde, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerden ticaret savaşını kızıştıracak söylemlerin gelmediğini belirterek, bunun da küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.

Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yaptığı açıklamaların Türk lirası üzerindeki baskıyı hafiflettiğini dile getiren analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası’nın yeni dönem politikaların temel hedefleri arasında yer alacağını söyleyen Albayrak, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini ve tek haneli enflasyonu ile yapısal reformları önceleyeceklerini, ayrıca Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,80'in altında düşüşün ivme kazanabileceğine değinerek, 4,87 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.