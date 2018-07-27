Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon spor Eto Hanzade Doğan Boyner
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

- Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 4,8570 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,8570 seviyesinde dengelendi.

Dün özellikle günün ikinci yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 artışla 4,8689'dan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 4,8570 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 düşüşle 5,6570'ten, sterlin/TL de yüzde 0,18 değer kaybıyla 6,3680'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Dün Avrupa merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından avronun dolar karşısında değer kaybettiğini ifade eden analistler, 1,1640 seviyelerinde dengelenen avro/dolar paritesinde 1,1630'un önemli destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Draghi, ECB'nin faiz kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Avro Bölgesi’nde enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirterek, enflasyonun yıl sonuna kadar toparlanacağını ve sonrasında orta vadede kademeli olarak artacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,88'in önemli direnç konumuna geldiğine değinerek, 4,77 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5