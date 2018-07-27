Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,8570 seviyesinde dengelendi.

Dün özellikle günün ikinci yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 artışla 4,8689'dan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 4,8570 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 düşüşle 5,6570'ten, sterlin/TL de yüzde 0,18 değer kaybıyla 6,3680'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Dün Avrupa merkez Bankası'nın (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından avronun dolar karşısında değer kaybettiğini ifade eden analistler, 1,1640 seviyelerinde dengelenen avro/dolar paritesinde 1,1630'un önemli destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Draghi, ECB'nin faiz kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Avro Bölgesi’nde enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirterek, enflasyonun yıl sonuna kadar toparlanacağını ve sonrasında orta vadede kademeli olarak artacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,88'in önemli direnç konumuna geldiğine değinerek, 4,77 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.