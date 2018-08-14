Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,6920 seviyesinde dengelendi.

Dün 7,2169'a kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,14 artışla 6,8714'ten tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün attığı adımların ardından başlayan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 6,6920 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,5 azalışla 7,6760'tan, sterlin/TL de yüzde 2,2 gerileyerek 8,6010'dan işlem görüyor.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dünden beri fiyatlamalardan normalleşme sinyallerinin geldiğini ifade etti. Bugün yurt içinde tarım Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi başta olmak üzere hareketlenen veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.