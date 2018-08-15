Dolar/TL, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 6,2998'i görmesinin ardından 6,3350 seviyesinde dengelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların ardından başlayan düşüş eğilimini dün de devam ettiren dolar/TL günü yüzde 7,46 azalışla 6,3589'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün 6,2998'e kadar gerilemesi sonrasında saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6,3350 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL 7,1850’den, sterlin/TL de 8,0580’den işlem görüyor.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve konut satışları, yurt dışında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden analistler, ABD ile diplomatik haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.