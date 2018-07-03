Dolar/TL güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 4,6150 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü yüzde 0,66 artışla 4,6165'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 4,6150 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı yükselişle 5,3790’dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 6,0740'tan işlem görüyor.

Analistler, Çin borsasındaki değer kaybının devam etmesi ve yuanın dolar karşısındaki hızlı düşüşünün, küresel piyasalarda özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarına ilişkin risk iştahını azalttığını belirtti.

Bugün yurt içinde haziran ayı enflasyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de yarınki resmi tatil öncesinde bugün piyasaların yarım gün açık olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini belirterek, olası yükselişlerde ise 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,36) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 13,98'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62 artış göstermişti.