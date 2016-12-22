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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Güne sınırlı yükselişle başlayan dolar/TL, 3,51'in hemen üzerinde dengelendi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dün en yüksek 3,5344 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 3,5085 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugüne 3,5083 seviyesinden başladı ve saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 3,5150 seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 primle 3,6744 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,27 artışla 4,3490'dan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde sakin bir seyir izlendiğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,4680 seviyesinin destek, 3,5340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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