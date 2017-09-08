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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,4105 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasına paralel 3,4023 ile 9 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 3,4043'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün yurt içinde açıklanan sanayi üretim endeksinin beklentilerin üzerinde yüzde 25,6 artmasına karşın, dünkü hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Saat 10.20 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,18 değer kazancıyla 3,4105 seviyelerinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,37 artışla 4,1115, sterlin/TL de yüzde 0,38 yükselişle 4,4795 seviyelerinden alıcı buluyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Mario Draghi para politikası ile ilgili değişikliklerin tartışıldığını ve sonbaharda açıklama yapılabileceği söylemini tekrarladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal


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