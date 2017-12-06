Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kış tedbirleri
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, üst üste 5 işlem günü devam eden düşüş eğiliminin ardından bugüne yükselişle başlayarak 3,85'in üzerinde dengelendi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, 29 Kasım'da gördüğü 3,9741 seviyesinden başlayan düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 3,8397'ye kadar geriledikten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 3,8441'den tamamladı.
Bugün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3,8400 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı da olsa yükselişe geçen dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3,8560 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 4,5660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 5,1770'ten alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de kısa vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin küresel risk iştahını azalttığını belirterek, buna paralel doların, emtialar ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.
Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin, cuma günkü istihdam raporu öncesinde yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, ABD'de vergi reformu, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve İngiltere'de Brexit görüşmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8470 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli olduğuna işaret ederek, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 3,8700 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.
Muhabir: Bekir Gürdamar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkonomiDolar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5