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Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, küresel risk iştahındaki azalış sonucu güne yükselişle başlamasının ardından 4,6910 seviyesinde dengelendi. Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından...

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, küresel risk iştahındaki azalış sonucu güne yükselişle başlamasının ardından 4,6910 seviyesinde dengelendi.

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından dün güne düşüşle başlayan ve 4,5369 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 4,6818'den kapanmıştı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlaması sonrası saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6910 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 5,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 6,2260'tan işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişelerin küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, bunun da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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