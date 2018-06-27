Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6250 seviyesinde dengelendi.

Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından dalgalı bir seyir izleyen Tük lirası, dün diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında yüzde 1,49 değer kazandı.

Dün günü 4,6119'dan tamamlayan dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde, 4,6250 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 5,3950'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 6,1190'dan işlem görüyor.

Analistler, dün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili açıklamalarının takip edildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte ekonomi yönetimine ilişkin atamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, kredi notu açısından pozitif olduğunu bildirirken, Moody's ise Türkiye’nin seçim sonrası kredi profiline makro ekonomik politikaların yön vereceğini açıkladı.

Bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve toptan stokları ile tüketici savaşlarına ilişkin haber ve açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



