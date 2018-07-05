Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bankacılık sektörü Tanrıkulu piyasalar Hazar Denizi
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor

Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6750 seviyesinde dengelendi. Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile başlayan yükselişini dün 4,7230'da sonlandıran dolar/TL, bu seviyeden düşüşe...

Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6750 seviyesinde dengelendi.

Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile başlayan yükselişini dün 4,7230'da sonlandıran dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 4,6662'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 5,4730'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,1940'tan işlem görüyor.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın, para birimini ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuandaki değerlenmenin kısa sürdüğünü ve bugün dolar karşısında yüzde 0,2 gerilediğine dikkati çekerek, yuanın seyrinin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin yönü üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasa beklentilerinden daha şahin olabileceğine ilişkin haber ve raporların etkisiyle avronun, TL karşısında değerlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD'de yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesinde bugünkü ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağına değinerek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek, 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5