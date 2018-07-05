Dolar/TL güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6750 seviyesinde dengelendi.

Önceki gün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ile başlayan yükselişini dün 4,7230'da sonlandıran dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 4,6662'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4,6750 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 5,4730'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,1940'tan işlem görüyor.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın, para birimini ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuandaki değerlenmenin kısa sürdüğünü ve bugün dolar karşısında yüzde 0,2 gerilediğine dikkati çekerek, yuanın seyrinin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin yönü üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasa beklentilerinden daha şahin olabileceğine ilişkin haber ve raporların etkisiyle avronun, TL karşısında değerlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD'de yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu öncesinde bugünkü ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağına değinerek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55’in destek, 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.