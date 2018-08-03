Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji bölge TÜBİTAK bölge idare mahkemeleri
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,1030 seviyesinde dengelendi. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 5,0676'dan tamamladı. Bugüne de yükselişle...

Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,1030 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 5,0676'dan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,1030 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 5,9110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 6,6390’dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'nin temmuz ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Döviz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5