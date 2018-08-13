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Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,6620 seviyesinde dengelendi. Cuma günü 6,80'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,6 artışla 6,4138'den tamamladı. Yeni haftaya yükselişle...

Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,6620 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 6,80'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,6 artışla 6,4138'den tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve Asya piyasalarındaki sığ saatlerde 7,2169'u gören dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin ardından düşüşe geçerek saat 09.45 itibarıyla 6,6620 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL 7,6350'den, sterlin/TL de 8,5590'dan işlem görüyor.

BDDK, yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırlayacağını belirterek, bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti.

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