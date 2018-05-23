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Dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası düşüşe geçti

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından düşüşe geçerek 4,5550'yi gördü

Dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası düşüşe geçti

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından düşüşe geçerek 4,5550'yi gördü.
Güne yükselişle başlayan ve 4,9282 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti
Dolar/TL PPK toplantısı sonrasında 4,5550'ye kadar gerilemesinin ardından saat 20.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4,6050 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2 düşüşle 5,3910'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 azalarak 6,1510'dan işlem görüyor.
TCMB, bugün saat 19.00'da PPK'nın yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplandığını duyurmasının ardından, saat 19.20'de de Kurul kararlarını yayımladı.
PPK, toplantısı sonrası yapılan açıklamada geç likidite penceresi faiz oranının 300 baz puan artırılarak yüzde 16,50 yükseltildiği, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) ise yüzde 8'de sabit tutulduğu belirtildi.
Analistler, TCMB'nin bankaları geç likidite penceresinden fonladığını hatırlatarak, dolayısıyla bugünkü artışla ağırlıklı fonlama maliyetinin yüzde 16,50'ye yükseltildiğini ifade etti.
TCMB'nin açıklamasında, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığının kaydedildiğine dikkati çeken analistler, bugünkü PPK ile güçlü bir parasal sıkılaştırma adımı atıldığını vurguladı.
Analistler, PPK'nın 7 Haziran'da da bir toplantısının olduğunu anımsatarak, bu toplantıya kadar döviz kurlarındaki oynaklığının azalabileceğini söyledi.

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