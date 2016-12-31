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"Dolar/TL'de 3,50-3,20 seviyelerine geri çekilme mümkün"

- Ziraat Yatırım Ekonomisti Yılmaz: - "Mart sonrası dönemde gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik risk iştahının belirginleşmesi ve sermaye hareketlerinin yönünün şekillenmesi görülebilir" - Saxo Capital Strateji Uzmanı Paksoy: - "Dolar/TL tarafında özellikle 3,50 altında 3,48 gibi önemli bir desteğin de kırılması ile ilk etapta 3,40-3,45 aralığına, hareketin devamı ve 3,40'ın altına geçiş yaşanması durumunda ise 3,20-3,35 aralığına doğru bir geri çekilme mümkün olabilir" - Destek Yatırım Araştırma Müdürü Tufan: - "Dolar/TL paritesinde kötü senaryoda 3,80-3,90, iyi senaryoda ise 3,50-3,60 bölgesi görülebilir"














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Anahtar Kelimeler:
Avro/TLDolar/tlKurPiyasalar
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