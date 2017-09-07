Domates ambargosunun Türkiye'ye ve Rusya'ya etkisi

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Rusya ambargosuyla 2016'da miktarda yüzde 10,2, değerde yüzde 34,3 azalan domates ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde miktarda yüzde 9,4, değerde yüzde 24,7 ile artışa geçti ancak yine de 2015 ihracatı yakalanamadı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2015 yılında 541,1 bin ton olan domates ihracatının 2016'da 486 bin tona, değer bazında ise 365,3 milyon dolardan 239,9 milyon dolara indiğini belirtti.

Ocak-temmuz dönemleri itibarıyla geçen yıl 322,8 bin ton olan domates ihracatının bu yıl 353,1 bin tona çıktığı aktaran Bayraktar, değer olarak ihracatın ise 159 milyon dolardan 198,3 milyon dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Bayraktar, Rusya ambargosuyla 2016'da miktarda yüzde 10,2, değerde yüzde 34,3 azalan domates ihracatının bu yılın 7 ayında miktarda yüzde 9,4, değerde yüzde 24,7 arttığını ancak yine de 2015 ihracatının yakalanamadığını kaydetti.

İhracatta miktarda yüzde 9,4'lük artışa rağmen değerde yüzde 24,7 yükselme yaşanmasının nedeninin ton başına domates ihraç birim fiyatının 492 dolardan 562 dolara çıkması olduğuna işaret eden Bayraktar, "Aynı olayın 2016 yılında tam aksi yönde işlediği ve fiyatlardaki düşüş nedeniyle miktardaki yüzde 10,2'lik gerilemeye karşın değerde yüzde 34,3 azalma yaşandı. Bundan dolayı domates üreticisi büyük ekonomik kayba uğradı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye yeni pazarlara yöneldi"

Bayraktar, geçen yılın başından bu yana Rusya'nın domatese uyguladığı ambargonun, Türkiye'yi ister istemez yeni pazarlara yönelttiğini belirtti.

Türkiye'nin domates ihraç edilen ülkeler arasına İtalya, Belçika, Portekiz, Slovakya, Tacikistan, Kırgızistan, Umman, Estonya, Hong Kong'u eklediğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Rusya'dan kaynaklanan miktarda 337,4 bin tonluk, değerde 258,8 milyon dolarlık domates ihraç kaybı diğer ülkelere yapılan ihracatla kısmen telafi edildi. Türkiye'nin domates ihracatı, miktar olarak Belarus'a yüzde 630,6, Polonya'ya yüzde 272,9, Ukrayna'ya yüzde 185,6, Irak'a yüzde 168, Romanya'ya yüzde 82,3, Suudi Arabistan'a yüzde 69,6 arttı. Ambargodan Rusya da olumsuz etkilendi, yüksek ithal fiyatları nedeniyle domates ithalatını yüzde 30,5 azaltmak zorunda kaldı ve 204 bin ton daha az domates ithal etti. Türkiye'den aldığı domatese 2015 yılında ton başına 767 dolar ödeyen Rusya; Fas, Azerbaycan, Belarus ve Ermenistan’dan domates ithalatını miktarda 191,8 bin tondan 337 bin tona, değer olarak 194,3 milyon dolardan 338,6 milyon dolara çıkardı."

Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'ya çok daha ucuza kaliteli ürün temin edebileceğine işaret ederek, domates ihraç fiyatının Türkiye'de ton başına 2015'te 675 dolarken, 2016'da 494 dolara gerilediğini kaydetti.

İki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirten Bayraktar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke yeniden bir araya gelecek. Rusya bu işi daha fazla uzatmamalı, ambargoyu sadece domateste değil, tüm tarım ürünlerinde kaldırmalı, Türkiye'den ucuz ve kaliteli ürün temin etmeli, Türkiye de Rusya’ya ihracat yaparak kazanmalıdır." ifadelerini kullandı.