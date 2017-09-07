Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Domates ambargosunun Türkiye'ye ve Rusya'ya etkisi

- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Rusya ambargosuyla 2016’da miktarda yüzde 10,2, değerde yüzde 34,3 azalan domates ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde miktarda yüzde 9,4, değerde yüzde 24,7 ile artışa geçti ancak yine de 2015 ihracatı yakalanamadı" - "İhraç kaybı diğer ülkelere yapılan ihracatla kısmen telafi edildi. Ambargodan Rusya da olumsuz etkilendi, domates ithalatını yüzde 30,5 azaltmak zorunda kaldı"

Domates ambargosunun Türkiye'ye ve Rusya'ya etkisi

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Rusya ambargosuyla 2016'da miktarda yüzde 10,2, değerde yüzde 34,3 azalan domates ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde miktarda yüzde 9,4, değerde yüzde 24,7 ile artışa geçti ancak yine de 2015 ihracatı yakalanamadı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2015 yılında 541,1 bin ton olan domates ihracatının 2016'da 486 bin tona, değer bazında ise 365,3 milyon dolardan 239,9 milyon dolara indiğini belirtti.

Ocak-temmuz dönemleri itibarıyla geçen yıl 322,8 bin ton olan domates ihracatının bu yıl 353,1 bin tona çıktığı aktaran Bayraktar, değer olarak ihracatın ise 159 milyon dolardan 198,3 milyon dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Bayraktar, Rusya ambargosuyla 2016'da miktarda yüzde 10,2, değerde yüzde 34,3 azalan domates ihracatının bu yılın 7 ayında miktarda yüzde 9,4, değerde yüzde 24,7 arttığını ancak yine de 2015 ihracatının yakalanamadığını kaydetti.

İhracatta miktarda yüzde 9,4'lük artışa rağmen değerde yüzde 24,7 yükselme yaşanmasının nedeninin ton başına domates ihraç birim fiyatının 492 dolardan 562 dolara çıkması olduğuna işaret eden Bayraktar, "Aynı olayın 2016 yılında tam aksi yönde işlediği ve fiyatlardaki düşüş nedeniyle miktardaki yüzde 10,2'lik gerilemeye karşın değerde yüzde 34,3 azalma yaşandı. Bundan dolayı domates üreticisi büyük ekonomik kayba uğradı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye yeni pazarlara yöneldi"

Bayraktar, geçen yılın başından bu yana Rusya'nın domatese uyguladığı ambargonun, Türkiye'yi ister istemez yeni pazarlara yönelttiğini belirtti.

Türkiye'nin domates ihraç edilen ülkeler arasına İtalya, Belçika, Portekiz, Slovakya, Tacikistan, Kırgızistan, Umman, Estonya, Hong Kong'u eklediğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Rusya'dan kaynaklanan miktarda 337,4 bin tonluk, değerde 258,8 milyon dolarlık domates ihraç kaybı diğer ülkelere yapılan ihracatla kısmen telafi edildi. Türkiye'nin domates ihracatı, miktar olarak Belarus'a yüzde 630,6, Polonya'ya yüzde 272,9, Ukrayna'ya yüzde 185,6, Irak'a yüzde 168, Romanya'ya yüzde 82,3, Suudi Arabistan'a yüzde 69,6 arttı. Ambargodan Rusya da olumsuz etkilendi, yüksek ithal fiyatları nedeniyle domates ithalatını yüzde 30,5 azaltmak zorunda kaldı ve 204 bin ton daha az domates ithal etti. Türkiye'den aldığı domatese 2015 yılında ton başına 767 dolar ödeyen Rusya; Fas, Azerbaycan, Belarus ve Ermenistan’dan domates ithalatını miktarda 191,8 bin tondan 337 bin tona, değer olarak 194,3 milyon dolardan 338,6 milyon dolara çıkardı."

Bayraktar, Türkiye'nin Rusya'ya çok daha ucuza kaliteli ürün temin edebileceğine işaret ederek, domates ihraç fiyatının Türkiye'de ton başına 2015'te 675 dolarken, 2016'da 494 dolara gerilediğini kaydetti.

İki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirten Bayraktar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke yeniden bir araya gelecek. Rusya bu işi daha fazla uzatmamalı, ambargoyu sadece domateste değil, tüm tarım ürünlerinde kaldırmalı, Türkiye'den ucuz ve kaliteli ürün temin etmeli, Türkiye de Rusya’ya ihracat yaparak kazanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DomatesRusyaTZOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5