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Domates geçen ay Akdenizli ihracatçıya kazandırdı

- Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin: - "Şubat ayında en çok ihraç edilen ürün domates olurken, onu sırasıyla limon, mandalina ve biber takip etti" - "Domates ihracatında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değerde yüzde 30'luk artış yaşanarak, 40 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı"

Domates geçen ay Akdenizli ihracatçıya kazandırdı
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MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, şubat ayında en çok ihraç edilen ürünün domates olduğunu belirterek, "Domates ihracatında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değerde yüzde 30'luk artış yaşanarak, 40 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı." ifadesini kullandı.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün şubat ayında Türkiye genelinde 166,3 milyon dolarlık sebze meyve ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesinde yapılan ihracatın önemine işaret eden Sin, şu görüşlerini paylaştı:

"AKİB değerde yüzde 50, miktarda da da yüzde 56'lık payla Türkiye yaş meyve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birlik oldu. Şubat ayı yaş meyve sebze ihracatı birliğimiz adına bereketli geçti. Meyve ürünlerinde nar 13 milyon dolarla, sebze ürünlerinde ise domates 40 milyon dolarla liste başında yer aldı. AKİB, genel yaş meyve sebze ihracatına 83 milyon dolarlık katkı sağlayarak birlikler arasında birincilik istikrarını korudu."

Nejdat Sin, "Şubat ayında en çok ihraç edilen ürün domates olurken, onu sırasıyla limon, mandalina ve biber takip etti. Domates ihracatında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değerde yüzde 30'luk artış yaşanarak, 40 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı." ifadesini kullandı.

Sin, en çok yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülkenin yüzde 30'luk payla Rusya olduğunu, onu sırasıyla Romanya, Irak, Ukrayna ve Almanya'nın takip ettiğini vurguladı.

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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat SinMersin
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