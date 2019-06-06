Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mediamarkt Trabzon OİB
Turizme bayram dopingi
Turizme bayram dopingi
O ihracat mayısta çakıldı
O ihracat mayısta çakıldı
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Tükettiği enerjiyi üretiyor
Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı
Mayıs'ın zam şampiyonu!
Yeni trend “diyet baklava“
Yeni trend “diyet baklava“

Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates ve türevi ürünlerde bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti.

Domateste hedef 1 milyar dolarlık ihracat
banner17

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl domates ve domates türevi ürünlerin ihracatından 603 milyon 660 bin dolar gelir elde etti.

Türk domatesini en çok tercih eden ülke 43,7 milyon dolarlık ihracatla Romanya oldu. Bu ülkeyi, 30,6 milyon dolarla Rusya, 25,6 milyon dolarla Ukrayna izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates ve türevi ürünlerin sektör ihracatının yıldızlarından olduğunu belirterek, "Domates ve türevlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Uçak, Türkiye'de seracılığın gelişmesiyle birlikte 12 ay domates üretimi ve ihracatı yapar konuma gelindiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Taze domates ihracatımızın yanında domates türevlerini salça, kuru domates, dondurulmuş domates, ketçap, domates sosları ve domates suyu olarak daha katma değerli mamul haline getirerek ihraç ediyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhracatEİBDomates
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5