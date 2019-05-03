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Domotex Türkiye Halı Fuarı'nın ardından

- Dünya halı sektörünü Gaziantep'te buluşturan Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nı 14 bin 309 sektör profesyoneli ziyaret etti - GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Paydaşlarımız GAHİB ve GHO ile tek hedefimiz, sektörün başarısını sürdürülebilir kılmak"

Domotex Türkiye Halı Fuarı'nın ardından
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GAZİANTEP (AA) - Dünya halı sektörünü Gaziantep'te buluşturan Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nı, 14 bin 309 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, GTO, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) iş birliğiyle Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık AŞ tarafından 27-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı"nın ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20 arttığını belirtti.

12 yıldır düzenledikleri fuarlarla, yüz akları olan halı sektörünün küresel pazarlara açılmasına aracılık ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Paydaşlarımız GAHİB ve GHO ile tek hedefimiz, sektörün başarısını sürdürülebilir kılmak. Fuarda gördük ki bu hedefe ulaşmak için gücümüz var. Bu gücü yaratan Gaziantepli halıcılarımıza teşekkür ediyorum. Fuarımızı 14 bin 309 sektör profesyoneli ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, fuarı organize ederken sektör temsilcilerinin taleplerini dikkate aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sektör temsilcilerimiz bu fuarın İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı'nın akabinde düzenlenmesinin profesyonel ziyaretçiler için daha verimli olacağı görüşündeler. Fuar ziyaretçi sayısındaki yüzde 20'lik artış da bu öngörüyü doğruladı. Domotex Türkiye 2019, 14 ülkeden 203 katılımcı firma, 89 ülkeden 14 binin üzerinde ziyaretçiyle önemli bir başarıya imza attı."

Hannover Fairs Turkiye Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın da Almanya, ABD ve Çin'in ardından Gaziantep'te düzenlenen fuarda, pek çok önemli satın almacıyı Türkiye'nin değerli firmalarıyla bir araya getirdiklerini, ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Türkmenistan ve Ürdün'den katılımcıları ağırladıklarını ifade etti.


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Domotex TürkiyeGaziantepGaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Tuncay Yıldırım
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