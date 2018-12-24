Donanma için geliştirildi, en iyiler arasına girdi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - BİTES firmasının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirdiği özgün artırılmış gerçeklik ürünü, uluslararası alanda "üstün yenilikçi ürün" listesinde yer aldı.

Türk savunma sanayisi tarafından ortaya konulan yenilikçi ve özgün ürünlerin sayısı son dönemde artarken, sektörde faaliyet gösteren şirketler ve ürünleri, uluslararası değerlendirme, rapor ve küresel ölçekteki sıralamalara giriyor.

Son olarak savunma ve havacılık sanayisine yönelik yazılım tabanlı çözümler sunan BİTES, Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü program kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdiği artırılmış gerçeklik ürünüyle uluslararası simülasyon endüstrisinin önde gelen yayınlarından MS&T-Military Simulation&Training (Askeri Simülasyon&Eğitim) Dergisi'nin "üstün yenilikçi ürün" listesine adını yazdırdı.

Araştırmalar, 2020 yılında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen sistem ve uygulamaların pazar büyüklüğünün 120 milyar dolara yaklaşacağını ortaya koyuyor.

İleri teknoloji ihracatının ülke ekonomilerine sağladığı katkı göz önüne alındığında, bir Türk şirketinin artırılmış gerçeklik tabanlı ürününün küresel ölçekte görünürlüğünün artması ve bu tür bir kategoride aday listesine alınması uluslararası pazarlara açılma anlamında olumlu değerlendiriliyor.

- Artırılmış gerçeklik donanmanın hizmetinde

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında, dünyada geliştirilmekte olan en ileri teknolojilerden "artırılmış gerçeklik" deniz platformlarında kullanılmaya başlanacak.

BİTES, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak deniz platformlarındaki bakım, onarım ve arızaların giderilmesi için gereken süreç ve uzman bilgi ihtiyacını kişiden bağımsız hale getiriyor.

Artırılmış gerçeklik tabanlı Bakım Destek Sistemi ile platformda daha önce gerçekleştirilmiş tüm bakım işlemleriyle ilgili bilgilere hızlı erişim sağlanabiliyor, gerçekleşen operasyon adımları ve uygulanan prosedür otomatik kayıt altına alınabiliyor.

Bakım personelinin daha önce karşılaşmadığı ve tecrübe gerektiren bakım işlemleri, sistem tarafından personelin yönlendirilmesiyle hatasız, kısa sürede ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca geliştirilen altyapıyla yazılım bilgisine ihtiyaç duyulmadan, son kullanıcı tarafından yeni senaryoların sisteme eklenmesi, eskilerinin güncellenmesi mümkün hale geliyor.

Deniz platformlarının uzun yıllar nadiren arıza yapmaları ve bakım periyotlarının uzun zaman dilimlerine yayılmasına olanak veren bu çözüm, aynı zamanda önemli bir güç çarpanı elde edilmesini sağlayacak.

- Bakım ve montaj hatalarında yüzde 90 azalma

Analizler, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımının bakım ve montaj operasyonları sırasında oluşan hataların yaklaşık yüzde 90 azaldığını, zamandan yüzde 30 kazanç sağlandığını ve denetim personeli için denetim işlem süresinin yüzde 96 kısaldığını gösteriyor.

Artırılmış gerçeklik tabanlı cihaz ve sistemlerin fiziksel temas olmadan yönetildiği, ses ve hologramlarla daha etkin bir insan-sistem etkileşimiyle ilgili geliştirme yaptıklarını belirten firma yetkilileri, İstanbul'da gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilemek üzere teknoloji gösterim prototip çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

- 2019'da sahada

BİTES, artırılmış gerçeklik teknolojilerine 2012'den bu yana yatırım yapıyor.

TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ve kendi öz kaynaklarıyla çalışmalarına yön veren BİTES, bu kapsamda yüksek yoğunluklu derin algoritmalar gerektiren özgün yazılım altyapıları ortaya koydu.

Firma, bu çabaların bir sonucu olan Zırh Delici Görüş Sistemi'ni ilk defa 2015'teki IDEF'te, FNSS'nin zırhlı araç platformlarında sergiledi. 2017'deki IDEF'te ASELSAN, Nurol Makina ve FNSS firmalarıyla gerçekleştirdiği teknoloji prototiplerini görücüye çıkartan BİTES, son kullanıcılarına artırılmış gerçeklik teknolojilerinin artık sahada kullanılabilir olduğunu gösterdi.

BİTES geliştirdiği algoritmaları ilk kez Efes 2018 Tatbikatı'nda kullandı.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde ilk saha kullanımına başlanacak bu teknoloji projesinin ilerleyen aşamalarda yaygınlaştırılması öngörülüyor.

- Askeri ve sivil alanda işler kolaylaşacak

Donanım tarafında yaşanan gelişmelerle artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde askeri alanda yüksek katma değer sağlayacak pek çok uygulama alanı bulunuyor.

Askeri kara, hava ve deniz platformlarında bulunan personelin dış ortamla ilgili bilgilendirilerek, bulunduğu ortamla ilgili farkındalığının artırılmasını sağlayan durumsal farkındalık, kara, hava ve deniz araçlarında basılı teknik kılavuzlardan bağımsız, artırılmış gerçeklik destekli bakım ve onarımla artırılmış gerçeklik destekli eğitim uygulamaları aktif olarak çalışma yapılan alanlar arasında yer alıyor.

F-22, F-35 ve Eurofighter Typhoon gibi askeri hava platformlarında kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisinin yurt içinde Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Genel Maksat Helikopteri ve Atak Helikopteri programları çerçevesinde uygulamaya alınması öngörülüyor. Böylece pilotların durumsal farkındalığı ve operasyonel etkinliği artırılabilecek.

Artırılmış gerçeklik sivil alanda da otomotiv, havacılık, deniz ve demir yolu taşımacılığı, lojistik ve sağlık gibi uzmanlık gerektiren alanlarda, hata yapmanın maliyetli olduğu üretim, operasyon, montaj, bakım, onarım ve arıza giderme gibi faaliyetlerde kullanılabilecek.