Döner bir tıkla evlerde

Döner restoranlarına ve kurumsal firmalara baton ve pişmiş döner sunan ÖzDöner, tazeye.com aracılığıyla son tüketiciye de doğrudan ürün sunmaya başladı. 250 ve 500 gramlık ambalaj seçenekleri ile Kıyma ve Yaprak & Kıyma karışık olmak üzere iki farklı çeşitte döner taze olarak satışa sunuluyor. ÖzDöner ayrıca lezzetli dönerlerin sırrı seçilmiş kırmızı etlerden ürettiği bonfile, antrikot, kontrfile, t-bone, pirzola, kuşbaşı, kıyma vb çeşitleriyle tazeye.com’un kırmızı et kategorisinin de tedarikçiliğini de yürütüyor.

“KALİTE HERKESİN HAKKI”

Bereket Döner ve KasapDöner gibi sektörün önemli firmalarının Genel Müdürlüğü’nün ardından üç ortağı ile birlikte ÖzDöner’i kuran Bahar Özürün, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi sonrası dışarıda yemekten çekinen ama alıştığı lezzetleri özleyen tüketiciler için tesislerimizde tamamen kontrollü şartlarda ürettiğimiz tüketime hazır pişmiş dönerler güzel bir seçenek oldu. Sous vide yöntemiyle de ısıtılabilen dönerlerimiz bu teknikle yeni kesilmişçesine lezzetle tüketilebiliyor ve çok tercih ediliyor.

Kırmızı et ise, en önemli protein ve demir kaynaklarından biri. Ancak gerek güvenilirlik gerekse fiyatı nedeniyle tüketici için satın alma süreci en zor olan kategori. Bu nedenle en iyi ürünü en doğru fiyata satmayı hedefleyen stratejimiz ile tazeye.com’un kırmızı et partneri olarak da çalışmaya başladık.

Pandemi ile birlikte eskiden sadece belirli kategorilerde kısıtlı bir kesimin tercih ettiği online alışveriş artık taze gıda da yaygın olarak kullanılıyor. Ancak genelde taze gıda, özelde de kırmızı et, online alışverişte lojistik yönetiminin çok ön planda olduğu kategoriler. Zaten biz de bu yüzden özellikle Tazeye.com’u tercih ettik, çünkü soğuk ve donuk gıda lojistiğinde yılardır çalışan köklü bir grubun ve deneyimli ekibinin girişimi. Bu nedenle ürünümüzün son tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreç konusunda endişe yaşamıyoruz”.