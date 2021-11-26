Döngüsel ekonomide iddialıyız

Türkiye İhracatçılar Meclisi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu ile Orbit Consulting stratejik ortaklığında ve Kipaş Mensucat ana sponsorluğunda organize edilen Sustainability Talks İstanbul, Zorlu PSM’de hibrit olarak düzenlendi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin en başarılı limanının Türk tekstil sektörü olacağını belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise “İhracatçılar sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu ile Orbit Consulting stratejik ortaklığında ve Kipaş Mensucat ana sponsorluğunda bu yıl ikinci defa düzenlenen Sustainability Talks İstanbul, PVH / PVH Denim Başkan Yardımcısı, Kingpins Show Kurucusu Andrew Olah, Textile Exchange – Liesl Truscott, Ikea – Calvin Woolley, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker gibi moda ve tekstilde sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen isimlerini ağırladı. Konferansın bu yıl öne çıkan konu başlıkları döngüsellik, sürdürülebilir hammaddeler, tedarik zinciri şeffaflığı ve izlenebilirliği, yenilenebilir enerji ve su oldu.

HER ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜRKİYE

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz Haziran ayında, “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” mottosu ile hazırladığımız TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritamızı kamuoyu ile paylaştık. Sektörel eylem planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İlk Sektörel Eylem Planımızı 12 Temmuz’da tekstil sektörümüz için açıkladık. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızdaki 12 ana hedefle çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak, “Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye” hayalimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en önde gelen sürdürülebilir faaliyeti ihracattır. İhracatçılar sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir. Bu sebeple kalan hedeflerimizi de adım adım gerçekleştirip ülkemizin üretim ve ihracatını sürdürülebilir bir şekilde yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız.” diye konuştu.

Kurumsal karbon ayak izi çalışmalarından bahseden İsmail Gülle, “Şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmesini sağlayacak araç ve yöntemleri de TİM olarak sunacağız. Devletimizin bu konuda yeni teşvik mekanizmaları oluşturmasını sağlamak adına gerekli girişimlerde bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz. Sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber, ekonomimize değer katmayı ana hedeflerimizden biri olarak belirledik. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz. IPA Sürdürülebilir Endüstri dönüşümü kilit sektörlerinin desteklenmesi projemiz Avrupa Komisyonu’nun desteğini alan iki projeden biri oldu.” dedi.

ORTALIK RUHUYLA HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR

Etkinliğin sektörde farkındalığı artırıp bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik ilk ve tüm tarafları bir araya getiren kapsamlı bir etkinlik olduğunu vurgulayan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Sustainability Talks İstanbul Konferansı, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu olarak Temmuz ayında açıkladığımız eylem planı kapsamında; sektörde farkındalığı artırıp bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik ilk ve en kapsamlı faaliyet olarak hayata geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz ‘Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ ile sektörümüzde kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payımızı daha da artırmayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefliyoruz. Tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunu bir tercih değil, zorunluluk ve sorumluluk olarak görüyoruz. Türk tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunda yarattığımız farkındalıkla, enerji verimliliği, sıfır atık prensibi, geri dönüşüm yaklaşımı ile küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın en başarılı limanı olacağımızın altını çiziyoruz.” diye konuştu.

Sustainability Talks kazanımlarının sadece sektör özelinde değil tüm sektörlere öncü ve örnek olacağını belirten Ahmet Öksüz, “Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlik konularının tüm ayrıntılarıyla ele alınacağına ve yapılan çalışmaların daha da benimseneceğine gönülden inanıyorum. Uluslararası alanda da yakından takip edilen konferansımız global moda endüstrisini, Türk tekstil üreticilerinin sürdürülebilirlik başlığına ne kadar önem verdiğini de kanıtlamış olacak. Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek hepimizin görevi. Bu kapsamda ortaklık ruhuyla ilerlemenin gerekli olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk, sadece üreticinin değil, aynı zamanda global markaların ve hatta tüketicilerin de ortak sorumluluğu. Dünyamızı ancak el birliği ile hareket ederek sürdürülebilir kılabiliriz.” dedi.