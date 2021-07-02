Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Bir Şirket

Otomotiv sektöründe kendi segmentinde sürdürülebilirlik raporu yayınlayan dünyadaki ilk ve tek şirket olan Doğuş Otomotiv, 2020 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. “Sürdürülebilirlik Çağı’na Doğru Döngüsel Ekonominin Bir Parçası Olmak” başlığıyla yayınlanan raporda Doğuş Otomotiv’in 2020 yılı finans dışı performansı uluslararası standartlara uygun olarak değerlendiriliyor.

Raporu değerlendiren Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Her ne kadar 2020 yılında dünya beklemediği ve hazırlıklı olmadığı bir biçimde sarsıcı koşullarla karşılaşmış olsa da, gelecek yılların, amaç ve hedef odaklı bir yaklaşımla onarıcı ve yenileyici bir endüstriyel ekonomi döngüsüne doğru yelken açtığını biliyoruz. Bu döngüye çok öncesinden uyum sağlayabilmek amacıyla kaynaklarımızı verimli kullanmak, tüm operasyonlarımızı sürdürülebilirlik standartlarına uygun biçimde gözden geçirmek ve bu yenileyici sistemin bir parçası olmak için hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilirliğin pandemi döneminde çok daha fazla öne çıktığını belirten Ali Bilaloğlu, yeni nesil teknolojilere yatırım yapan iş ortakları ve verimlilik odaklı süreç yaklaşımları sayesinde Doğuş Otomotiv’in yeni çağın gerekliliklerine en uygun yönetim modellerini geliştirerek otomotiv endüstrisinin önemli oyuncularından biri olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

İklim değişikliği ve ekolojik çevreyi korumak temel öncelik

Tüm operasyonel süreçlerini gözden geçirerek çevresel risklerini belirleyen şirket, çevresel konularda odak alanları doğrultusunda iklim değişikliği, atık yönetimi, enerji ve su yönetimi ile çevre dostu araçlar başlıklarında performanslarını ve hedeflerini 12 yıldır kamuya beyan ediyor. Doğuş Otomotiv, 2020 yılında da ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarına başladı ve sertifika sürecini tamamlayarak uluslararası sertifikasını aldı.

Yenilenebilir Enerji Üretimi için 12 Milyon TL’lik yatırım

Kocaeli Şekerpınar’da bulunan lojistik binasının çatısına yerleştirilecek solar panellerle, tüketilen enerjinin yüzde 62’sini güneş enerjisinden karşılamayı planlayan Doğuş Otomotiv, sonraki yıllarda tüm yetkili satıcı ve servislerin yenilenebilir enerjiye geçişine örnek olarak karbon emisyonlarında ciddi oranda düşüş sağlamayı hedefliyor.

Doğuş Otomotiv 2021 yılında dünya standartlarında karbon emisyonu raporlamasına geçerek karbon pazarlarını da izlemeye başlayacak. Raporda İklim değişikliğini finansal bir risk kabul eden ve bu politikasını ilk açıklayan şirketlerden birisi olan Doğuş Otomotiv’in orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisinde çevresel farkındalık önemini korumaya devam edeceğine vurgu yapılıyor.

Finans-dışı Risk Yönetimi Her Geçen Gün Daha Çok Önem Kazanıyor

Sürdürülebilirlik stratejisini ilk günden bu yana finans-dışı risk yönetimi üzerine kurgulayan Doğuş Otomotiv dünyada hızla değişen ve gelişen sürdürülebilirlik standartlarına da uyum sağlıyor. Firma ayrıca, 2020 yılında SPK tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri ile ilgili tebliğin ardından ilk uyum beyanını faaliyet raporu kapsamında yayınlayan şirketlerden birisi oldu. 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda performans ve hedeflerini de açıklayan Doğuş Otomotiv, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilk kez AIAG Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik İlkeleri’ni de gözeterek rapora bir indeks daha eklemiş oldu.

Doğuş Otomotiv’de Etki Alanı Yönetimi

Etki alanı yönetiminin, sürdürülebilirlik konuları üzerindeki etkilerin sürekli ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi olduğunu beyan eden Doğuş Otomotiv, etki yönetimini tüm odak alanlar üzerinde uygulayabilmek için gerekli çalışmaları başlattı ve bu başlığa Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile örtüşen performanslarını da ekleyerek rapora yansıttı. Bununla birlikte son yıllarda küresel şirketlerin de hızla geçiş yaptığı entegre raporlama için yeni ve kapsamlı bir entegre raporlama anlayışını da 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda kullanmış oldu. Tam entegre rapora geçiş tarihini de 2021 raporlama dönemi olarak açıkladı.

Raporda Öne Çıkan Performanslar

2020 yılında pandemi nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği konularında risk yönetimi çalışmalarını da öne çıkaran Doğuş Otomotiv pandemi döneminde yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen hizmet verilen nokta sayısını 550’den 570’ye çıkarttı. Perakende satış oranı da artarken satılan araç başına CO2 salımı oranı 125 gr/km’ye düştü. 2020 yılında 303 adetle en çok satılan elektrikli araç olan Porsche Taycan ve 1,05 MW gücünde Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunun kurulması da Doğuş Otomotiv’in iklim değişikliği ve elektrikli araçlar konusundaki stratejisini açıkça gösteriyor. Kurumsal yönetim uyum derecelendirme notu 2020 yılında 9,67’ye kadar çıkarken sürdürülebilirlik raporuna katılan yetkili satıcı ve servis sayısı 24, tedarikçi sayısı ise 32 oldu. Dijital dönüşüm projeleriyle ise 18 Milyon TL tasarruf sağlandı.