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Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.

Dört üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

ANKARA (AA) - Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bi̇li̇mler Fakültesine 2 profesör ile 2 doçent alacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde istihdam etmek üzere 3 profesör ile 2 doçent alımı yapacak.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Di̇ş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerinde 6 profesör, 5 doçent istihdam edecek.

TED Üniversitesi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 1 profesör alımı gerçekleştirecek.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal


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