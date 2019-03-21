Döviz hesapları faizinden kesinti artırıldı

ANKARA (AA) - Bir yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faize uygulanan kesinti oranı yüzde 20'ye, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 18'e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda yüzde 20 kesinti yapılacak. Daha önce bu oran 6 ay vadeli hesaplar için geçerliydi.

Ayrıca söz konusu döviz tevdiat hesaplarında bir yıldan uzun vadeli olanların faizlerinden yapılacak kesinti de yüzde 13'ten yüzde 18'e yükseltildi. Bu düzenleme, bugünden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanacak.

Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca itkisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Söz konusu düzenlemeden varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç tutuldu.

- Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikaları

Öte yandan tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerden, vadesi 1 yıla kadar olanlardan yüzde 7, vadesi 1-3 yıl arası olanlardan yüzde 3 kesinti yapılacak. Vadesi 3 ve daha uzun olanlardan kesinti yapılmayacak.

Ayrıca tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının gelirlerinden vadesi 1 yıla kadar olanlardan yüzde 7, 1-3 yıl olanlardan yüzde 3 kesinti yapılacak. Vadesi 3 ve daha uzun olanlarda bu oran yüzde sıfır olarak belirlendi. Bunların haricindekiler için de tevkifat oranı yüzde 10 olacak.



