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Döviz işlemlerinde anında görüntüyü başlattı

Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, “Dijital kanallarımızdan sunduğumuz hizmetlere sürekli yenilerini ekliyoruz. Yeni platformumuz AlterFX ile cari hesaplardaki bakiye üzerinden yapılan döviz alım satım işlemleri anında müşteri hesaplarına yansıtılıyor" dedi.

Döviz işlemlerinde anında görüntüyü başlattı

Alternatif Bank, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında tüzel müşterilerinin döviz alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için internet bankacılığı üzerinden AlterFX platformunu hizmete sundu. Alternatif Bank’ın yeni platformu AlterFX ile döviz işlemleri kolaylaşıyor

Alternatif Bank, danışman bankacılık anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Banka, tüzel müşterilerinin döviz alım satım işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmeleri ve piyasayı takip edebilmeleri için AlterFX adındaki yeni platformunu hizmete sundu. Alternatif Bank müşterileri internet bankacılığı üzerinden ücretsiz aktifleştirilecek platform aracılığıyla aynı gün ve bir gün sonrası için en cazip kur seviyelerinden faydalanabiliyor. AlterFX platformu işlem hızı, kolay kullanımı ve teknolojik altyapısıyla müşterilere döviz alım satım işlemlerinde destek oluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, “Pandemiyle birlikte dijital kanallar üzerinden yapılan işlemler her geçen gün artıyor. Biz de bu doğrultuda dijital kanallarımızdan sunduğumuz hizmetlere sürekli yenilerini ekliyoruz. Günümüz koşullarında, tüzel müşterilerimizin Bankamızın internet bankacılığı üzerinden döviz alım satım işlemlerini ve piyasa takibini hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor. Yeni platformumuz AlterFX sayesinde müşterilerimizin değişen piyasalarda hızlı aksiyon almalarını sağlarken operasyonel risk ve yüklerini azaltarak kârlılıklarına katkı sağlıyoruz. Müşterimizin hesaplarıyla entegre olan AlterFX ile cari hesaplardaki bakiye üzerinden yaptıkları döviz alım satım işlemleri anında müşteri hesaplarına yansıtılıyor. Tüzel müşterilerimiz teknoloji, hız ve kolaylığı bir arada sunduğumuz yeni platformumuzu güvenle kullanabilir” dedi.

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