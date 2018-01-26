Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Döviz kazandırıcı KOBİ'ler Türk Eximbank kapsamına alındı

- Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin, Bankanın kullandırdığı düşük maliyetli kredi imkanlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması amacıyla KOBİ tanımının kapsamı genişletildi

Döviz kazandırıcı KOBİ'ler Türk Eximbank kapsamına alındı

ANKARA (AA) - Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler, Türk Eximbank destekleri kapsamına alındı.
Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında, ürün ve hizmet çeşidini artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Banka tarafından yapılan son düzenlemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin, bankanın kullandırdığı düşük maliyetli kredi imkanlarından yararlanmalarının sağlanması amacıyla KOBİ tanımının kapsamı genişletildi.
Söz konusu düzenlemeyle, turizm hizmetleri, uluslararası karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı hizmetleri, yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri, yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetleri, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları, yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları gibi döviz kazandırıcı hizmetleri sunan firmalara verilen kredi desteklerinin genişletilmesi amaçlanıyor.
Böylece KOBİ niteliğindeki yaklaşık 10 bin firma daha bankanın avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk EximbankKOBİEkonomi Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5