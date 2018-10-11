Döviz kredilerinin yapılandırılmasına düzenleme

ANKARA (AA) - Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere, azami 5 yıl olarak belirlendi.

Yatırım kredilerinin vadesinin de asgari 6 ay, anapara ödemesiz döneminin en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olması kararlaştırıldı.

Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olacak. İhtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilebilecek.

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilecek.

- Yatırım kredilerinin yapılandırması 156 ayı aşamayacak



Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilecek ve kredi vadesini değiştirebilecek.

Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem en fazla 12 ay olarak uygulanacak. Yapılandırma veya vade değişikliği Hazine ve Maliye Bakanlığına ilave mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.

Eximbank'ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumları Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün ana para ödemesiz dönemi veya vadesi tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilecek.

- Yapılandırmada Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınacak

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon lira olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Kredi garanti kurumu tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilecek. Temerrüde düşülmesi durumunda, kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yapılandırma hükümleri veya Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekecek.

Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınacak.